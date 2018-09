Begegnungsfahrt: 400 Jahre Schloßkirche Klaus (Österreich)

Ökumenischer Gottesdienst in der Bergkirche Klaus (Oberösterreich) am 29.09.2018

400 Jahre Bergkirche Klaus: eine Begegnung – Geschichte und Glauben erleben –

Herzliche Einladung zu einer 2-tägigen Gemeindefahrt mit Übernachtung nach Schloß Klaus (Österreich), am Samstag, den 29. September (Abfahrt) und Sonntag, den 30. September (Rückkehr).Wir werden u. a. am Samstagabend um 19:00 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Bergkirche von Klaus mit unserem – einst von oberösterreichischen Exulanten gestifteten – Abendmahlskelch feiern. Das ORF wird darüber berichten.Fahren Sie mit!Anmeldung und nähere Information im Pfarramt.Pfarrer Markus PöllingerTipp: Das Gemeinsame Wort für die Evangelische und Katholische Kirche Oberösterreich zum Reformationsgedenken 2017PS anbei ein Link – zum Trailer:Bereich mit AnhängenVorschau für YouTube-Video „Ökumenischer Gottesdienst Bergkirche“ ansehen