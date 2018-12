Candle-Light-Dinner: Gutes für Ehepaare – Geheimnisse glücklicher Paare

Herzliche Einladung für einen besonderen Abend zu zweit!



Thema: „Geheimnisse glücklicher Paare“

„Eine glückliche Ehe ist eine fröhliche, manchmal auch eine mühevolle Sache – auf jeden Fall eine Sache für die es sich lohnt etwas zu tun.“ (in Anlehnung an H. Frank).Aber was können wir denn tun, damit aus dem ersten Glück der Verliebtheit ein dauerhaftes Glück in der Liebe wird?Man kann eine ganze Menge tun – davon sind unsere Referenten, Dieter und Susanne Endres, überzeugt. Seit 54 Jahren verheiratet, bringen sie neben ihren persönlichen Erfahrungen auch viele Erfahrungen aus ihrer seelsorgerlichen Tätigkeit mit Paaren mit. Lassen sie sich überraschen von den Geheimnissen aus der Schatztruhe ihres Lebens.Candle-Light-Dinner für PaareIm Rahmen eines schönen Abends mit Drei-Gänge-Menü berichten uns Susanne und Dieter Endres über ihren Lebensweg zu zweit.Susanne und Dieter EndresTermin: Freitag, 15. Februar 2019, 19:00 Uhr (Einlaß 18:30 Uhr)Ort: Kulturscheune Knorr, MannhofBeitrag: 30.- Euro pro Person (ohne Getränke)Wir freuen uns, Sie im stimmungsvollen Ambiente der Kulturscheune Knorr begrüßen zu dürfen!Anmeldung ab sofort im Pfarramt St. Matthäus, Tel. 76 12 62 (Warteliste!)oder per E-mail: parramt.vach@elkb.deMarkus u. Pia Pöllinger, Heinz u. Ute Landler u. Georg u. Gudrun Knorr