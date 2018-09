CON MUCHACHO GUSTO! Theater, Tanz und Musik mit Colin Bosio!

FÜRTH (pm/ak) - Ungewöhnlicher Besuch in der Badstraße!

Der aus Kolumbien stammende und in Frankreich ausgebildete Musiker und Schauspieler Colin Bosio macht mit seinem Lastendreirad Station im Kulturort Badstraße 8.

Angeblich damit beauftragt, den Tourismus in seinem kleinen lateinamerikanischen Heimatdorf anzukurbeln, zieht er auf seinem Dreirad als Wandermusiker durch die Lande und gibt dabei einen mitreißenden Einblick in das kulturelle und musikalische Leben seiner kolumbianischen Heimat, bei dem kein Auge trocken und kein Fuß still stehen bleibt. Zwischen Descarga und Salsa Choke entfacht er mit minimalen Mitteln ein regelrechtes Feuerwerk der Fantasie und Farbenpracht ...théâtre, danse et - naturellement - musique!Fr. 07.09.2018 | Beginn: 20:30 Uhr | Dauer: ca. 60 min.Um eine Spende in des Künstlers Hut wird gebeten!