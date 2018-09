Das neue JMF in Fürth - Bau & Geschichte

Fürth : JMF |

Sonderführung zur Architektur des neueröffneten Erweiterungsbaus



Nach dem Dreißigjährigen Krieg am Rande des Markfleckens Fürth als jüdisches Wohnhaus errichtet, befindet sich der Bau des heutigen Jüdischen Museums in der Königstr. 89 im Herzen der Großstadt Fürth. Eindrucksvoll treffen hier Fürther Stadtgeschichte und Moderne zusammen.



Begleiten Sie uns auf einem Rundgang durch das neue Jüdische Museum Franken in Fürth, der Neu- und Altbau miteinander verbindet. Sie haben Einblick in neu geschaffene Ausstellungsbereiche, in die Krautheimer Studienbibliothek, in Kunst am Bau und erfahren wesentliche bauliche Aspekte und Perspektiven des gerade wiedereröffneten Museums.



Mit Philip Welch.