Das vhs-Programm für das Herbst- und Wintersemester ist da!

Fürth : vhs |

FÜRTH (pm/ak) - Die Volkshochschule Fürth (vhs) hat ihr Programm für das Herbst- und Wintersemester vorgestellt.

Mit über 850 Veranstaltungen bietet die Einrichtung wieder ein breit aufgestelltes Bildungsprogramm. Dabei setzen die Verantwortlichen sowohl auf Klassiker und Altbewährtes, als auch auf Neues und Innovatives. Die Anmeldung läuft ab sofort, die Programmhefte liegen in vielen Buchläden, bei Banken und Sparkassen, in der Volksbücherei, im Stadtarchiv im Schloss Burgfarrnbach und natürlich bei der vhs in der Hirschenstraße 27-29 aus.