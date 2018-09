Die Drei Kantoren! "Musikalischer Streifzug durch die Religionen" - Konzert im Rahmen von 200 Jahren eigenständig

Fürth : JMF |

Sie sind wieder da!



„Die Drei Kantoren“, alias Ido Ben-Gal (Tenor), Assaf Levitin (Bass) und Amnon Selig (Bariton), nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Musik des Judentums und Israels. Ihre unermüdliche Kreativität, sowie ihren einzigartigen Klang und Bühnencharme begeistern ein großes Publikum in Deutschland wie auch in Europa.



In Fürth erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das liturgische, jiddische und israelische Lieder beinhaltet. Das gesamte Repertoire wird von den Künstlern selbst arrangiert. Begleitet werden sie vom israelischen Pianisten Naaman Wagner. Ein beträchtlicher Teil des Repertoirs singen sie à cappella.



Eintritt frei!



Kartenreservierungen unter: Tel. 0911- 95098888 (empfohlen!)