Ehrungen für langjähriges Engagement im Ehrenamt

FÜRTH (pm/ak) - Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung überreichte fünf Persönlichkeiten mit das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten und ehrte damit deren langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Ute Ament und Renate Schels sind seit vielen Jahren im Kynologischen Verein Fürth und im Bayerischen Landesverband für Hundesport aktiv. Beide beteiligten sich tatkräftig am Neubau des Vereinsheims.Auch Georg Faust liegt das Tierwohl sehr am Herzen, er begann 1970 mit der Rassenzucht von Hasenkaninchen. Er bereichert als aktives Mitglied mehrerer Zucht-Vereine das Vereinsleben und findet darüberhinaus noch die Zeit sich überragend im Seniorenheim St.Josef in Fürth zu engagieren.Rudolf (Rudi) Hirschmann trat bereits 1958 als Gründungsmitglied in den FSV Stadeln ein. Über 40 Jahre lang zeichnete er als erster Vorsitzender für den Verein verantwortlich. Der FSV Stadeln hat heute über 900 Mitglieder, durch die hervorragende Nachwuchsarbeit sind fast 300 Jugendliche aktiv.Jochen Winner ist ebenfalls seit vier Jahrzehnten im FSV Stadeln aktiv und war darüberhinaus auch mehr als 20 Jahre lang erster Vorstand der Stadelner Kärwaburschen e.V.Alle fünf engagieren sich in beeindruckender Weise in den verschiedenen Bereichen.