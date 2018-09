Emanzipation der Fürther Juden im 19. Jahrhundert

Fürth : JMF |

Vortrag von Professor Dr. Georg Seiderer

Im Rahmen von 200 Jahre eigenständig



Die jüdische Bevölkerung durchlebt tiefgreifende gesellschafte, religiöse und politische Veränderung im 19. Jahrhundert. In seinem Vortrag beleuchtet Professor Georg Seiderer die spezifische Situation der jüdischen Bevölkerung in Fürth und Franken im 19. Jahrhundert.



Professor Dr. Georg Seiderer hat die Professur für Neuere Bayerische und Fränkische Landesgeschichte und Volkskunde an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg inne. Er ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Trägervereins Jüdisches Museum Franken e.V.