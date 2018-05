Emma Brown besucht die Kleeblattstadt

Fürth : Hauptbahnhof |

Zeitreise in die Blütezeit Fürths - Neue Theaterführung



„Fürth um 1900 – Bloomers, Bahn und Belle Époque“ heißt eine neue Theaterführung, die die Tourist-Information Fürth zusammen mit der Bühne „Erholung“ 27 Fürth e. V. entwickelt hat. Die Gäste tauchen für 90 Minuten in die Blütezeit der Kleeblattstadt ein und erfahren von einer Stadtführerin Wissenswertes über diese wichtige Periode der Geschichte Fürths.

Premiere ist am Freitag, den 8. Juni um 18 Uhr. Karten sind noch bis Donnerstag, den 7. Juni in der Tourist-Information erhältlich. Der Treffpunkt für die Führung ist vor dem Eingang des Hauptbahnhofs in Fürth.Seit fast 200 Jahren ist Fürth eigenständig und hat sich prächtig entwickelt. Die Eisenbahn hat entscheidende Veränderungen in die Stadt gebracht. Die Industrie boomt. Anlässlich der Eröffnung des prunkvollen Stadttheaters 1902 besucht die überaus emanzipierte Emma Brown ihre Schwester Luise in Fürth und sorgt für reichlich Wirbel.Bei dem inszenierten Spaziergang entlang der ehemaligen Trasse erfahren die Zuhörer Geschichten des Ehepaares Mangold. Sie hören die Sorgen vom Fritz und seiner Käthe. Sie fühlen mit der von Lampenfieber geplagten, hustenden Opernsängerin Fräulein Schiffmacher. Und vielleicht hören sie auf die Ratschläge der Apothekerin Hofstetter oder folgen der kulinarischen Einladung von Pfarrer Schmidt an der Auferstehungskirche. „Die Teilnehmer können sich auf eine ganz besondere Tour freuen“, berichtet Sophie Rüth, die in der Tourist-Information das Projekt betreut. „Und wer nicht weiß, was es mit Bloomers auf sich hat, erfährt das auf der Führung!“Weitere Termine sind am 6. Juli, 10. August und 7. September. Hierfür ist eine Anmeldung jeweils bis Freitag 12 Uhr möglich. Der Preis für die Führung beträgt 21,00 € bzw. ermäßigt 16,80 € pro Person.Information & Buchung:Tourist-Information Fürth, Bahnhofplatz 2, 90762 FürthTel. (0911) 23 95 87-0, E-Mail: tourist-info@fuerth.de