Endlich Ferien! In Fürth gibt‘s keine Langeweile

Fürth : Jugendamt |

FÜRTH (pm/ak) - Der Verkehr auf den Autobahnen normalisiert sich langsam wieder, die erste Reisewelle ebbt ab.

Wer zuhause geblieben ist hat mindestens ebenso aufregende Wochen vor sich wie diejenigen die sich in ferne Länder aufgemacht haben. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte kann sich im Internet unter www.ferien.fuerth.de informieren und auch gleich für die verschiedenen Aktivitäten anmelden. Bei manchen Programmangeboten wird eine Teilnahme-Gebühr fällig. Erst nachdem diese bezahlt wurde kann dann vor Ort mitgemacht werden. Ein wichtiger Hinweis noch zu den Angeboten mit dem Preis 0,00€: Das bedeutet nicht unbedingt dass die Teilnahme kostenlos ist. Vielmehr erfolgt in diesem Fall sehr oft die Bezahlung direkt beim Veranstalter.Die Anmeldung kann Online unter der genannten Adresse erfolgen, gern aber auch persönlich im Jugendamt, Königsplatz 2 im 3. Stock, Zimmer 328. Immer Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr am Vormittag.Montag und Donnerstag an der gleichen Adresse auch von 13 bis 16 Uhr, Dienstag und Mittwoch aber von 14 bis 18 Uhr im Spielhaus Fürth in der Theaterstr. 7.Während der Ferien besteht weiterhin die Möglichkeit der Online-Anmeldung. Eine persönliche Anmeldung und das Einlösen eines Bildungsgutscheins ist während der Ferien nur nach telefonischer Vereinbarung unter 0911- 9741566 möglich.Infos zum Bildungspaket:Es können auch Bildungsgutscheine eingelöst werden. Diese müssen bei der Online-Anmeldung unbedingt angeben und je nach Angebot entweder beim entsprechenden Veranstalter oder im Jugendamt vorgelegt werden. Bildungsgutscheine müssen also rechtzeitig vorher beantragt werden.Empfänger von städtischen Sozialleistungen können die Anträge bei der Beratungsstelle Bildungspaket Ämtergebäude Königsplatz 2Zimmer 12 bis 14Tel.: 974-33 80 stellen.Empfänger von Arbeitslosengeld II und Geringverdiener wenden sich bitte an dasJobcenter FürthKurgartenstraße 37Hotline 750 32 89