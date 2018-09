Erntedankgottessdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst

Festgottesdienst mit Hl. Abendmahl anmit Pfarrer Julian DeusingGleichzeitig findetstatt.Zentrum des Gemeindelebens sind die, die an jedem Sonntag und an jedem christlichen Feiertag in der St. Matthäus-Kirche stattfinden:Wir versammeln uns vor Gott, hören und verkündigen sein Wort, singen, beten, meditieren, machen und hören geistliche Musik und feiern das Heilige Abendmahl. Das Evangelium als Mitte und Quelle unseres Glaubens gilt es immer wieder neu zu suchen und zu entdecken.IhrPfarrer Markus Pöllinger