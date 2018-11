Fantastisch! Lichtakzente verzauberten die Nacht

Fürth : Innenstadt |

FÜRTH (pm/ak) - Die „Fürther Glanzleichter“ waren ein weiteres Highlight im Veranstaltungsreigen der Stadt und begeisterten Bürgerinnen und Bürger. Die Gebäudeilluminationen ausgewählter Fürther Bauwerke waren ein regelrechter Publikumsmagnet.

Von 18 bis 23 Uhr wurden am 10. November zahlreiche Gebäude in der Fürther Innenstadt von Künstlerinnen und Künstlern per Projektion und Beleuchtung kunstvoll in Szene gesetzt.Ein Teil der Beleuchtungskonzepte, darunter die Volkshochschule, das Kulturforum, das Stadtmuseum, das Sudhaus der ehemaligen Humbserbrauerei, das Sparkassen-Hochhaus und der Turm der Kirche St. Paul, wurde fest installiert und setzt auch in Zukunft dauerhafte Lichtakzente.