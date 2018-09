Fitnesstempel für die Lachmuskeln feiert Jubiläum - 20 Jahre Comödie Fürth

Fürth : Comödie |

FÜRTH (pm/ak) - Großes Jubiläum in der Comödie Fürth: Vor genau 20 Jahren eröffneten Volker Heißmann und Martin Rassau zusammen mit ihren Jugendfreunden Marcel Gasde und Michael Urban ihr eigenes Theater im altehrwürdigen Berolzheimerianum.

Vorausgegangen war ein rund vier Millionen Mark teurer Umbau des maroden Jugendstilbaus, den das Quartett aus eigener Tasche finanzieren musste. Das unternehmerische Risiko hat sich gelohnt: Heute sind die Schulden abbezahlt - und die Comödie ist Süddeutschlands erfolgreichstes Privattheater mit über 120.000 Besuchern jährlich.Klar, dass dieser Anlass gebührend gefeiert werden musste - erst mit einer Vorstellung des Jubiläumsstücks "Der wahre Jakob" (läuft noch bis 6. Oktober), dann mit einer kleinen Party im "Grüner Brauhaus". Zum Geburtstagsfest kam nicht nur OB Thomas Jung, der das Haus als "Aushängeschild für die ganze Stadt Fürth" lobte, sondern auch dessen Vorgänger Wilhelm Wenning. Er lockte Heißmann & Co., die im Nürnberger Stadtpark damals die "Kleine Komödie" betrieben, mit Beharrlichkeit über die Stadtgrenze: "Es war mir einfach ein Dorn im Auge, dass vier Fürther solch großen Erfolg ausgerechnet in Nürnberg hatten", erinnerte er sich lachend. Also stellte er - weil für etwaige Zuschüsse kein Geld in der Stadtkasse war - das Berolzheimerianum zumindest 15 Jahre mietfrei zur Verfügung.Mitgefeiert haben u.a. Bürgermeister Markus Braun, Wirtschaftsreferent Horst Müller, Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Petra Guttenberger (CSU-MdL), Simone Leuchauer (Möbel Höffner) u.v.m.