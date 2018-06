Gesangstalente gesucht

Am 30. Juni heißt es wieder „Sing mit Fürth“

Nein es geht um kein Casting, sondern um einen Stadtspaziergang der besonderen Art am Samstag, den 30. Juni 2018! Die Stadtführer Bärbel Bachmann-Leitmeier und Uwe Kramer kombinieren bei diesem Spaziergang durch die Altstadt musikalische Unterhaltung mit historischen Inhalten. Alle Teilnehmer können bei Gassenhauern "Wie die alten Rittersleut", "Junge, komm bald wieder" oder "What shall wie do with the drunken sailor" mit einstimmen. Ob jeder Ton perfekt getroffen wird, ist völlig egal - Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht! Damit die Stimme "geölt" wird, gibt es unterwegs ein kleines Getränk.Los geht es um 17 Uhr am Marktplatz vor dem Gauklerbrunnen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information bis Freitag, den 29. Juni um 12 Uhr erforderlich. Der Preis für die 90-minütige musikalische Führung beträgt 11 Euro für Erwachsene und ermäßigt 8,80 Euro.Tel. 0911 / 23 95 87-0, tourist-info@fuerth.de