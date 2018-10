Großes ChillOut-Programm im Fürthermare am 23. November

FÜRTH (pm/vs) - Zur Einstimmung auf die dunkle Jahreszeit taucht die gesamte Fürthermare Thermallandschaft am Freitag, 23. November, in ein schimmerndes Lichtermeer. Ab 19 Uhr weicht im Rahmen eines „Candlelight ChillOuts“ die große Beleuchtung stimmungsvollen Lichteffekten und farbigen Unterwasserlichtern.

Infos kompakt

Tickets zu gewinnen

Dieses traumhafte Ambiente untermalt Live DJ Robert Seitz mit chilliger Wohlfühlmusik und nimmt alle Badegäste mit auf eine wunderbare Reise in die Welt von Klang und Sound. Multiinstrumentalistin Edda B. setzt einen weiteren akustischen Akzent: Mit ihrer aufsehenerregenden Handpan kreiert sie mystische Soundkollagen – mal schwebend mal rhythmisch – die einen den Alltag vergessen lassen.Stimmungsvoll lockt auch der nächtliche Außenbereich mit dampfendem Thermalwasser und loderndem Fackelschein. Dort präsentiert Performer Markus Just seine faszinierende Show mit Pyro-Effekten und Jonglage. Wenn der Feuermagier atemberaubende Bilder in die Dunkelheit dieser November-Nacht zaubert, wird jeder „CandleLight Schwimmer“ im wohlig-warmen Thermalwasser voll und ganz in den Bann gezogen. Exklusiv zum Event werden an der Kaskaden-Poolbar feinste Drinks serviert. ChillOut!Das alles genießen Fürthermare-Gäste zum regulären Eintrittspreis, es wird kein Eventaufpreis erhoben. Weitere Informationen und Aktuelles aus dem Fürthermare online auf der Homepage unter www.fuerthermare.de und unter Telefon 0911/723054-0.• CandleLight ChillOut• Fürthermare Thermalbad• 23. November 2018• 19 bis 23 Uhr• 19.30 Uhr: LED Lightshow• 20.15 Uhr: Handpan-Music• 21 Uhr: Feuerperformance• 22 Uhr: Handpan-MusicDer MarktSpiegel verlost für den 23. November sechs mal zwei Ehren-Tageskarten. Diese berechtigen zum freien Eintritt ab 10 Uhr und gelten für die Saunalandschaft inklusive Wasserlandschaft sowie für das Candlelight ChillOut ab 19 Uhr. Außerdem wird für die Gewinner, die bis 21 Uhr kommen, ein Spind freigehalten. Wer an dem Gewinnspiel mitmachen möchte, beantwortet zuerst unsere Gewinnfrage: „In welchem Bad findet das Candlelight ChillOut am 23. November statt?“ Bitte die richtige Antwort mit der Betreffzeile „ChillOut“ per E-Mail schicken an gewinnspiel@marktspiegel.de oder direkt auf der MarktSpiegel-Homepage - www.marktspiegel.de - teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der 13. November 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.