Hier gibt‘s was auf die Ohren – Kinderfest im Rundfunkmuseum Fürth

Fürth (pm/tom) - Beim diesjährigen Kinderfest des Rundfunkmuseums dreht sich am Sonntag, den 29. April, von 12.00 bis 17.00 Uhr alles um das Thema „Hören“.

In der Soundwerkstatt wird unter dem Motto „Hör mal rein!“ die Frage beantwortet, wie ein Kinder-Hörspiel entsteht. Bei dieser Gelegenheit dürfen die Mädchen und Jungen auch selber ausprobieren, wie die verblüffend echt klingenden Geräusche im Hörspiel erzeugt werden – Wind, Regen, Schritte im Heu und mächtige Schlosstüren.Unter dem Motto„Hör mal her!“ können große und kleine Besucherinnen und Besucher bei Führungen den Klängen und der Geschichte eines alten Grammophons lauschen. Das Radio erzählt aus einer Zeit, als es noch kein Fernsehen gab, und eine Jukebox aus den 1960er Jahren versetzt die Eltern und Großeltern in ihre Jugendzeit zurück.„Hör mal zu!“ ist das Thema von Max, dem Vorleser. Er hat einen großen Fundus an Geschichten zum Zuhören und Mitmachen dabei.„Bekannt vom Hören!“ sind viele Lieder und Melodien. Doch wer kennt sie am besten? Beim Kinderliederquiz dürfen alle mitraten und sich auf die Suche nach „Laurentia“, „Hänschen klein“ und vielen anderen begeben. Wer die meisten Lieder errät, nimmt an der Tombola teil.Abgerundet wird das Programm durch den Auftritt von Clown Caramel, der mit Luft-Kunststücken die Gäste unterhält. Darüber hinaus lädt die Jugend-Technik-Akademie zum Löten einer Schaltung auf Reißnagelbasis ein und bietet einen Ausbildungsfunkbetrieb zum Kennenlernen des Hobbys Amateurfunk an. Gegen Durst und knurrenden Magen serviert das Museumscafé Snacks, Kuchen, Eis sowie Getränke.