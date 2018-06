Kleeblattstadt feiert: Das wird im Festjahr ,,200 Jahre eigenständig" alles geboten!

FÜRTH (pm/nf) - Am Samstag,, dreht sich beim Energieerlebnistag von 10 bis 16 Uhr im und am Rundfunkmuseum alles um die Themen Solar- und Elektroenergie. Auf dem Programm stehen Mitmach-Aktionen und Vorträge für große und kleine Besucher. In der Experimentierwerkstatt zeigen Technikvorführungen lehrreiche und verblüffende Versuche rund um Strom und Energie und in der Solar-Bastel-Werkstatt können Kinder ihre eigene Solarwindmühle bauen. Informativ sind die drei Vorträge „Radio, TV & Co. auf unserer Stromrechnung. Wieviel Strom verbraucht die Unterhaltungselektronik? Und wie können wir Photovoltaik ganz einfach dafür nutzen?“ (11.15 Uhr), „Rund um die E-Mobilität: E-Bikes, E-Autos und Co.“ (13.15 Uhr) und „Rund um Photovoltaik und Stromspeicher: Eine sinnvolle (Geld)-Anlage?“ (15.15 Uhr).An Infoständen wird zudem Spannendes zu umweltfreundlicher und alternativer E-Mobilität geboten. Basteltische und Probefahrten laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein.Parallel zum Energieerlebnistag lädt die infra fürth von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür. Besucher erhalten Einblicke ins infra-eigene Labor, ins Umspannwerk, in den Busbetriebshof oder die Netzleitstelle – das Herzstück der Fürther Versorgung.Zwischen dem Rundfunkmuseum und dem infra-Gelände in der Leyher Straße 69 verkehrt ein kostenloser Bus-Shuttle.Am Samstag,, und Sonntag,, initiiert der Kulturring C mit Bildenden Künstlerinnen und Künstlern aus der Region und darüber hinaus im Stadtpark die Aktion „Airborne – Kunst fliegt“, die dem zeitgleich dort stattfindendendes Stadttheaters einen besonderen Rahmen verleiht. Am Samstag sind um 19 Uhr und nach dem Konzert sowie in der Pause Flugshows von Mona Burger, Günter Derleth, Barbara Engelhard, Lutz Krutein, Eberhard Lenz und Michael Tresp sowie Live-Malerei von Sascha Banck zu sehen.Am Sonntag finden ergänzend zum Classic Day for Kids Workshops für Luftskulpturen aus Ballons, Malerplanen und Acrylspray statt. Ab 17 Uhr startet eine Flugschau mit Arbeiten, die zuvor erstellt worden sind, so- wie Objekten von Mona Burger, Günter Derleth, Barbara Engelhard, Lutz Krutein, Eberhard Lenz und Michael Tresp. Wer mehr über das Flugwesen in der Kleeblattstadt erfahren möchte, sollte einen Abstecher ins Kulturforum einplanen, denn hier zeigt der Kulturring C von Dienstag,(Vernissage 19 Uhr), bis Dienstag,, die Ausstellung „100 Jahre Flugwerft“ mit grafischen Illustrationen von Bruno Bradt und Michael Mattheus Martha sowie Flugobjekten von Mona Burger, Günter Deleth, Barbara Engelhard, Lutz Krutein, Eber- hard Lenz und Michael Tresp.Zur Eröffnung sprechen die Historikerin Barbara Ohm und Lutz Krutein vom Kulturring C.Bei der Sparda-Bank Classic Night am Samstag,, 20.30 Uhr, dreht sich im Stadtpark alles um Opern. Unter der Leitung des Chefdirigenten Hans Richter, ein Urenkel des gleichnamigen berühmten Maestros, spielen die Smetana Philharmoniker Prag – 2004 gegründet und heute zu den profilierten Ensembles seiner Art zählend – weltbekannte Arien und Duette aus verschiedenen Opern von Bizet und Verdi. Für den Gesang zeichnen die junge tschechische Mezzosopranistin Ester Pavlů und der österreichische Tenor Thomas Paul verantwortlich.Am Sonntag,, erwartet beim Classic Day for Kids ab 13 Uhr insbeson- dere das junge Publikum wieder ein buntes Familienprogramm mit Musik, Spiel und Bewegung.Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.Der Geschichtsverein Fürth lädt im Juli unter dem Titel „Vororte – Bereicherung der Stadt“ zu vier Führungen ein. Am Donnerstag,, erläutert Historikerin Barbara Ohm auf dem Rundgang „Poppenreuth: altes Dorf – aktiver Vorort“ die Geschichte des am 1. Januar 1900 eingemeindeten Ortes. Treffpunkt ist an der Kirche St. Peter und Paul. Der frühere Pfarrer Christian Schümann und seine Gattin geben am Freitag,, bei der Führung „Burgfarrnbach: Vom Kirchdorf zum Stadtteil“ einen Einblick in die Historie des seit dem 3. Dezember 1923 zu Fürth gehörenden Fürther Ortsteil. Los geht es an der St. Johanniskirche.Am Mittwoch,, laden die Kunsthistorikerin Verena Friedrich und Pfarrer Matthias Pöllinger zu dem Rundgang „Vach. Dorf und Stadtteil“, der am Vacher Markt 1 beginnt. Am Donnerstag,, lässt Rolf Kimberger die Geschichte des 1901 eingemeindeten Ortes Unterfürberg lebendig werden. Treffpunkt ist am Vereinsheim Fürberg, Banderbacher Weg 9. Alle Rundgänge beginnen um 18 Uhr, die Teilnahme ist für Mitglieder des Geschichtsvereins kostenlos, sonst fallen fünf Euro an.Wie soll die Kleeblattstadt im Jahr 2030 aussehen? Das Festival „Fürth im Übermorgen...beginnt jetzt!“ wagt voneinen Blick in die Zukunft. Über 40 Initiativen, Vereine, Ämter und Institutionen haben sich zusammengetan und ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Schülerinnen und Schüler, aber auch Erwachsene sind herzlich eingeladen, sich in einer Zeltstadt im Stadtpark (unterhalb der Engelhardtstraße) inspirieren zu lassen, zu genießen, zu verweilen, zuzuhören und mit zu diskutieren, was ein nachhaltiges Fürth ausmachen könnte. Dabei soll im Lauf der Woche eine Ausstellung entstehen, die ein Fürth im Übermorgen präsentiert.Die Vormittage bieten Kindern und Jugendlichen eine Vielzahl an Workshops rund um das Thema Nachhaltigkeit parallel zur Fürther Klimawoche für Schulklassen. Dazu ist eine Anmeldung bis Montag, 9. Juli, bei Florian Friedrich per Mail an info@connect-fuerth.de oder unter Telefon 810 98 32 erforderlich.Jeden Tag gibt es in den Themenbereichen „Gesund und entspannt“, „Mobilität – Unterwegs im Übermorgen“, „Fair handeln – Global & Lokal“, „Smart & Digital – mit Technik gestalten“ und „Beteiligen, vernetzen, Mitbestimmen“ Medien- und Maker-Werkstätten, Gesundheits-Angebote, Tausch- und Verschenkregale, Fairtrade-Ausstellungen, thematische Workshops, Führungen und vieles mehr. An den Abenden stehen Podiumsgespräche mit Fachleuten, Vertretern aus Politik und Verwaltung zu den Themenbereichen auf dem Programm, Musik und Lesungen runden den jeweiligen Festivaltag ab.Das komplette Programm gibt es unter www.fürth-im-übermorgen.deDie Schule der Phantasie lädt von, zum Kunstprojekt „Fürthopia“ im Garten des Jugendhauses Catch-Up in der Kapellenstraße 47 ein. Junge Menschen sind zum Träumen und Phantasieren eingeladen, um eine Stadt aus unterschiedlichen Vorstellungen und Materialien zu schaffen. Dabei stoßen die Teilnehmer auf ähnliche Herausforderungen, wie die großen Planer: Lebensanforderungen und Konzeption, Teamfindung und Absprachen, Ideenaneignung und Realisation, Materialgegebenheiten und Zeit. Einzig der Faktor Geld spielt zugunsten der Phantasie und Vision keine Rolle, um eine lebens- und liebenswerte Stadt zu erschaffen.Mit Fürthopia entsteht ein von vielen jungen Menschen erschaffenes temporäres Stadtteilmonument und Symbol des Zusammenlebens, das sich bis zum Schluss ständig wandelt.Die Teilnahme ist kostenlos, für Kinder-/Jugendgruppen nach Anmeldung über www.schulederphantasie-fuerth.de. Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und offener Betrieb für kleine Gruppen und Familien von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag,, findet eine Stadtbegehung mit Abschlussfest statt.Das Ballett Forum Franken (BFF) und der Soroptimist International Club Fürth laden am Sonntag,, 15 Uhr, zur großen Jubiläums-Gala „Das Fest der Besten“ anlässlich des Jubiläumsjahres „200 Jahre eigenständig“ und des 20-jährigen Bestehens des Tanzwettbewerbs „Der Goldene Schuh“ ins Stadttheater.In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das zunächst kleine, dafür umso ehrgeizigere Projekt zu einem renommierten und international beachteten Wettbewerb gemausert und viele der jungen Talente, die im Stadttheater erstmals im Rampenlicht standen, sind heute Bühnenprofis.Mit Unterstützung der Stadt Fürth, zahlreicher Sponsoren und des Clubs Soroptimist International Fürth ist es dem BFF gelungen, eine Auswahl dieser Profis zum doppelten Jubiläum in die Kleeblattstadt einzuladen. Und so ist das Fest der Besten nicht nur ein Rückblick auf 20 Jahre Talentsuche und - förderung, sondern auch ein Dankeschön an alle Unterstützer. Zu sehen sind Tanzeinlagen vom klassischem Ballett bis Contemporary, vom Musical bis Operette.Der Reinerlös der Veranstaltung kommt unverschuldet in Altersarmut lebenden Menschen zugute. Sie erhalten Theatergutscheine, denn Kunst und Kultur sind das, worauf sie als erstes verzichten müssen. Die Mitwirkenden der Gala treten ohne Gage auf.Karten sind im Stadttheater erhältlich unter Ticket-Hotline 974-24 00, theater- kasse@fuerth.de. Weitere Infos unter www.stadttheater.de und www.balletfo- rum-franken.de.Fürth in 200 Zeilen in Prosaform festhalten? Geht nicht? Geht doch! Denn zu Fürth gibt es viel zu erzählen. Sei es über seine Geschichte, über seine Bürgerinnen und Bürger oder über das Leben an sich in der Kleeblattstadt. Anlässlich des Festjahres „200 Jahre eigenständig“ lobt die Stadt Fürth in Zusammenarbeit mit Antho? – Logisch! den Schreibwettbewerb „200 Jahre – 200 Zeilen“ aus.Gefragt sind Prosatexte, die einen zwingenden Bezug zu Fürth haben. Die lyrische Form ist dabei ausgeschlossen. Die eingereichten Texte dürfen einen Umfang von 200 Zeilen (maximal fünf DIN A4 Seiten) nicht überschreiten. Eine Jury wählt die zehn besten Beiträge aus, die an- schließend in einer Publikation des Verlages Antho? – Logisch!“ erscheinen. Die Erst- bis Drittplatzierten der Juryauswahl erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Texte am Donnerstag, 11. Oktober, in der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung zu präsentieren. Unter diesen Dreien wird schließlich ein Publikumspreis vergeben, der mit 200 Euro dotiert ist. Unabhängig davon erhalten die besten zehn Beiträge Buchgutscheine.Wettbewerbsbeiträge ausschließlich per Mail an schreibwettbewerb@fuerth.de schicken, Einsendeschluss ist am Donnerstag, 30. August. Die Bekanntgabe der zehn ausgewählten Texte erfolgt am Montag, 1. Oktober.Die ausführlichen Teilnahmebedingungen gibt es unterwww.fu-erth.de/schreibwettbewerb