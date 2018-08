LEGO®-Rathaus ab sofort zu besichtigen

Fürth : VR meine Bank |

FÜRTH (pm/ak) - Ab sofort ist das 2,3 mal 2,3 Meter große LEGO®-Rathaus, das die Fürther beim diesjährigen Fürth Festival im Modehaus Wöhrl nachgebaut haben, im ersten Stock der VR meine Bank am Kohlenmarkt öffentlich ausgestellt.

Dort bleibt es dauerhaft und die Stadt Fürth wird es zu besonderen Anlässen auch immer wieder einmal an anderen Orten präsentieren.Unzählige winzige Details wie Fahrpläne in der Bushaltestelle oder ein Turmfalke sind an dem Modell zu entdecken. Selbst die Uhr im Rathaus-Turm funktioniert. Zu sehen sind zudem viele Spender und Sponsoren, die die Aktion unterstützt haben: Busse, Autos und Litfaßsäulen, die mit den Logos von Firmen bedruckt wurden, sind rund um das Modell platziert. Aber auch Menschen, die sich gegen eine Spende mit einem Foto auf dem Innenhof verewigen ließen, schauen dem Betrachter entgegen. Noch ist Platz vorhanden.Und da das Miniatur-Rathaus für die Ewigkeit ist, hat sich die Stiftung „Sozial.Stark.Fürth“ entschlossen, auch nach der Aktion weitere Verewigungen zu ermöglichen. Wer sich also selbst oder seiner Firma noch ein Denkmal setzen möchte, kann sich bei Karin Heinzler von der Stiftung „Sozial.Stark.Fürth“ telefonisch unter (0911) 9741047 oder per E-Mail an jmf-fundraising@fuerth.de melden.