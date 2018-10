Literarisches Himmel-Hölle-Spiel

FÜRTH (pm/ak) - Mit der Veranstaltungsreihe „eigenWort“ beteiligt sich die Volksbücherei am Festjahr „200 Jahre eigenständig“.

Im Mittelpunkt stehen Autorinnen und Autoren, die über die Kleeblattstadt geschrieben haben oder Fürther Literaturschaffende.Am Donnerstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, ist Ewald Arenz in der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung zu Gast und liest aus seinem lustigen Roman „Herr Müller, die verrückte Katze und Gott“.Der Eintritt ist frei.Karten für die Lesung gibt es in der Innenstadtbibliothek und in der Hauptstelle der Volksbücherei.