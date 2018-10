Männersonntag in Vach

"das Gute behaltet..."

so lautet das Thema des Deutschland weiten Männersonntags am 14.10.2018.Gestaltet wird der Gottesdienst für alle um 9.30 Uhr von Männern derDie Predigt wirdhalten.Die musikalische Gestaltung übernehmen die(Piano, Klarinette, Saxophon).Anschließend Empfang mit Gesprächen im Kantorat bei​Herzliche Einladung zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung in St. Matthäus Vach:Männersonntag am 14.10.2018 um 9.30 Uhr in St.Matthäus VachIhrPfarrer Markus Pöllinger