Musikalische Reise in andere Welten

FÜRTH (pm/ak) - Zu einem musikalischen Streifzug durch die Religionen laden von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Oktober, die Stadelner Gospelsänger, Ditib Fürth und das Jüdische Museum Franken in Fürth ein.

Zunächst geht es am Freitag in die Kirche St. Paul, wo um 19.30 Uhr die Gospelmesse „Come into his Presence“, umrahmt von traditionellen und modernen Klängen im Mittelpunkt steht. Die Gesamtleitung des Konzerts mit den Stadelner Gospelsängern und weiteren Gästen hat Uschi Dittus.Am Samstag heißt es um 19 Uhr in der Mevlana Moschee „Musik zieht an“. Ein türkischer Chor entführt mit bekannten Volkslieder, religiösen Stücken, die live gesprochen und gesungen werden sowie mit Versen aus dem Koran, in die orientalische Musikwelt.In der Pause kann auf Wunsch die Moschee besichtigt werden. Zum Abschluss nehmen am Sonntag um 16 Uhr im Jüdischen Museum „Die Drei Kantoren“ alias Ido Ben-Gal (Tenor), Assaf Levitin (Bass) und Amnon Selig (Bariton) das Publikum mit auf eine Reise durch die Musik des Judentums und Israels mit liturgischen, jiddischen und israelischen Liedern.Der Eintritt zu den drei Konzerten ist frei.