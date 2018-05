Operngenuss auf der Liegewiese

Fürth : Stadtpark |

FÜRTH (ak) - Das 17. Classic Open Air des Stadttheaters Fürth, wird im Stadtpark, Dank der großzügigen Spende der Sparda-Bank eG, zur kostenlosen Sparda-Bank Classic Night. Am 30. Juni (20.30 Uhr) werden die Smetana Philharmoniker Prag wieder die Zuhörer verzaubern.

Zum zwölften Mal ermöglicht das Engagement der Sparda-Bank eG, die Veranstaltung bei freiem Eintritt anbieten zu können. Die mit hochkarätigen Solisten ergänzte Künstlerriege wird bekannte Melodien von Bizet und Verdi präsentieren. Die Moderation des Abends liegt in den Händen von BR-Moderatorin Karin Schubert. Sie wird den roten Faden spinnen, an dem sich die Darbietungen von Ester Pavlu (Mezzosopran), Thomas Paul (Tenor) und dem Orchester Smetana Philharmonie Prag, unter der Leitung von Hans Richter, orientieren werden. Die Gäste dürfen sich auf der Liegewiese im Fürther Stadtpark auf einen Klassik-Genuss von Weltrang freuen, die Künstler gehören zu den Besten ihres Fachs.Das finanzielle Engagement des Sponsors ermöglicht auch wieder den Classic Day for Kids am Sonntag, 1.Juli (13 Uhr) an gleicher Stelle. Zu den Konzerten von Violinissimo (14 Uhr) unter der Leitung von Frank Richter und dem Klaviertrio Palpable (16 Uhr) unter der Leitung von Irene von Fritsch, kommt noch ein buntes Angebot von kreativen Aktionen die zum Mitmachen anregen und die Kinder in Staunen versetzen werden. Die jungen Künstlerinnen und Künstler der Musikschule Fürth freuen sich schon auf ihren Auftritt vor großem Publikum.