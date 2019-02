Orgelvirtuosespielt J.S.Bach u.a im Rahmen einer Orgelvesper in der St. Matthäus-Kirche.Geplantes Programm:Praeludium in Fis-Moll (BWV 883)Praeludium in D-Dur (BWV 884)Chromatische Phantasie in d-Moll (BWV 903)Sonata facileSonate Nr. 6 aus Opus 65Wir glauben all an einen Gott (EG 184)TEDEUM aus Opus 59 IIHerzliche EinladungMarkus Pöllinger, Pfr.