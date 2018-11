Qualität des Fanprojekt Fürth besiegelt

Fürth : Fanprojekt Fürth |

FÜRTH (pm/ak) -  Die Koordinierungsstelle Fanprojekte in Frankfurt hat, in Gegenwart von Bürgermeister Markus Braun und SpVgg Präsidiumsmitglied Jürgen Schmidt, dem Fanprojekt Fürth das Qualitätssiegel für Fanprojekte verliehen.

Die Bewertungskommission betonte, dass „das Fanprojekt Fürth außerordentlich gut vernetzt ist und für seine pädagogischen Angebote neue und große Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.“Das Fanprojekt Fürth wurde 2014 ins Leben gerufen, Träger ist die Kinderarche Fürth. Bürgermeister Braun lobte das Fanprojekt für sein „interessantes und innovatives Angebot an die Fürther Jugendlichen“.Die Arbeit des Fanprojekts Fürth tragen zwei Säulen: dem Offenen Treff und der aufsuchenden Arbeit und Begleitung an Spieltagen. Der Offene Treff dient als Anlauf-, Vermittlungs- und Drehpunkteinrichtung für Jugendliche der Fanszene und als Organisationsfläche für Vorbereitungen des Supports an Spieltagen. Bildungs- und Kulturarbeit ergänzt den Offenen Treff.Mittlerweile existiert ein dichtes bundesweites Netzwerk von Einrichtungen der Sozialen Arbeit mit jugendlichen Fußballfans, die nach den Rahmenbedingungen und Vorgaben des Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit arbeiten. Das Qualitätssiegel „Fanprojekt nach dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)“ soll zu einer angemessenen Wahrnehmung der Fanprojekte beitragen und deutlich signalisieren, dass auf hohem Standard pädagogisch gearbeitet wird.Das Fürther Fanprojekt ist bei Spielen der SpVgg immer ansprechbar, bietet aber auch mittwochs und donnerstags Offene Treffs von 16 Uhr – 21Uhr in seinen Räumen in der Theresienstrasse 17.