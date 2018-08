FÜRTH (pm/ak) - Nicht nur die Stadt feiert heuer ein Jubiläum, sondern auch das Rundfunkmuseum, das es seit 25 Jahren gibt.

Doch was „macht“ die Einrichtung, die zunächst in Burgfarrnbach, seit 2001 in der Uferstadt ansässig, eigentlich? Noch bis 13. Januar lädt die Ausstellung „25 Jahre Rundfunkmuseum backstage“ zu einem Blick hinter die Kulissen.