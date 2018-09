Schätze aus dem alten Ägypten - Ausgrabungsfunde, Requisiten und eine Mumie

Fürth : Ausstellungshalle |

FÜRTH (pm/ak) - Wer ein Faible für die Welt der alten Ägypter hat, sollte diese spektakuläre Ausstellung am Samstag, 6. Oktober und Sonntag, 7. Oktober (11 - 18 Uhr), nicht verpassen.



Über 200 Exponate wurden aus verschiedenen Quellen zu einer interessanten Erlebniswelt für Jung und Alt zusammengestellt. In verschiedene Themenbereiche gegliedert, erwarten die Besucher in der Ausstellungshalle in der Leyher Straße 80 in Fürth, originelle Grabbeigaben und Mumifizierungsgegenstände.

Kinofans des Alten Ägypten können sich auf zahlreiche Filmrequisiten aus der Mumien-Trilogie mit Brendan Fraser freuen. Des weiteren können die Besucher Grabschätze aus Theben, dem Tal der Könige und aus Karnak, einem Dorf rund zweieinhalb Kilometer nördlich von Luxor, bewundern. Der Höhepunkt ist eine 4500 Jahre alte echte Mumie.



Ergänzt wird die Ausstellung durch viele originalgetreue Museumsreplikate und hochwertig gearbeitete Reproduktionen wie die Totenmaske des altägyptischen Königs Tutanchamun aus der 18. Dynastie, der Ägypten von 1332 bis 1323 v. Chr. regierte.