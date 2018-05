Schlemmen im Park – eine kulinarische Meile im Südstadtpark

(tom) – Nicht nur die Liebe sondern auch die internationale Verständigung geht bei diesem speziellen Event durch den Magen. Zusammen mit Fürths Partnerstädten bietet „Schlemmen im Park“ ein vielseitiges kulinarisches und ländertypischen Angebot.

Fünf Tage lang – vom 9. bis zum 13. Mai – haben die Fürther und ihre Gäste im Südstadtpark die Möglichkeit, jeweils von 11.00 bis 22.00 Uhr zu einer kulinarischen Reise durch die unterschiedlichsten Länder aufzubrechen. Der Auftakt gestaltet sich aber eher heimisch. Im Rahmen der offiziellen Eröffnung gibt es am Mittwochabend um 18.00 Uhr Freibier solange der Vorrat reicht. Drei regionale Brauereien – Ammerndorfer, Schanzenbräu und Grüner – schenken bei dieser Gelegenheit ihren süffigen Gerstensaft aus, während die Sängerin Danny Tollemer, am Piano begleitet von Andreas Rüsing, zu einer „Voyage en Chanson“ einlädt.Mit den SRS Jazzmen geht es Tags darauf an Christi Himmelfahrt weiter. Die bereits in den 60er Jahren gegründete Oldtime Jazz Formationen spielt am „Vatertag“ bis 15.00 Uhr zum Jazz-Frühschoppen auf. Passend zum „Fischtag“, tritt dann am Freitag um 16.00 Uhr der älteste maritime Chor Mittelfrankens, der „Seemannschor Nürnberg“ im Südstadtpark auf. Ein italienischer Abend mit Franco Moreno – am Samstag ab 16.00 Uhr – und Oldies der 70er bis 90er Jahre mit Mario Möller – am Sonntag (Muttertag) von 14.00 bis 19.00 Uhr – lassen das „Schlemmen im Park“ ausklingen.