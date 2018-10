Schreibwettbewerb „Fürth in 200 Zeilen“: Prämierung der Wettbewerbsbeiträge

Fürth : Innenstadtbibliothek |

FÜRTH (pm/ak) - Anlässlich des Festjahres „200 Jahre eigenständig“ hat die Stadt Fürth den Schreibwettbewerb „200 Jahre – 200 Zeilen“ ausgelobt

und Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, eine kleine Geschichte

mit Fürth-Bezug zu schreiben.



Eine Jury hatte die Qual der Wahl und die zehn besten Beiträge ausgewählt, die nun in einer Publikation des Verlages „Antho? -

Logisch!“ erscheinen werden. Die Erst- bis Drittplatzierten haben

zudem die Chance, ihre Texte am Donnerstag, 11. Oktober, 19.30

Uhr, in der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung in der Friedrichstraße 6A zu präsentieren. Unter ihnen wird ein Publikumspreis vergeben, der

mit 200 Euro dotiert ist.

Musikalisch umrahmt wird die Lesung durch das „Sunday Morning

Orchestra“.

Der Eintritt ist frei.