„Sing mit Fürth“ am 1. September 2018

Zum letzten Mal in dieser Saison startet am Samstag, den 1. September um 17 Uhr am Grünen Markt vor dem Gauklerbrunnen dieser Stadtspaziergang der Tourist-Information Fürth. Erfahren Sie in 90 Minuten historisch Interessantes über die Kleeblattstadt und schmettern Sie mit den beiden Stadtführern bekannte Gassenhauer wie "Junge, komm bald wieder" oder "Wie die alten Rittersleut". Ob jeder Ton perfekt getroffen wird, ist völlig egal - Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht! Um die Stimme zu ölen, gibt es unterwegs ein kleines Getränk.Interessierte melden sich bitte für diese besondere Führung, die 11 Euro für Erwachsene und ermäßigt 8,80 Euro kostet, bei der Tourist-Information bis Freitag, den 31. August um 12 Uhr an.Tourist-Information Fürth, Bahnhofplatz 2, 90762 FürthTel. 0911 239587-0Mail tourist-info@fuerth.de