Tag des offenen Denkmals am 9. September

ZIRNDORF (pm/ak) - Entdecken, was uns verbindet lautet das Jahresmotto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals.

Angelehnt daran sind imLandkreis Fürth am Sonntag, 9. September, drei Objekte entlang des mittelfränkischen Jakobsweges geöffnet. Die Jakobswege sind ein Netz von Pilgerstraßen in ganz Europa, die sich seit dem Mittelalter nach Santiago de Compostela in Spanien erstrecken.Die drei Denkmale haben verschiedene Öffnungszeiten:WohnstallhausWendsdorf 1890613 GroßhabersdorfÖffnungszeiten:11.30 Uhr bis 17 UhrSt. Jakobus-KircheButtendorfHügelstraße 290574 RoßtalÖffnungszeiten:8 Uhr bis 18 UhrSt. Jakobus-KircheOberweihersbuchPfarrweg 290547 SteinÖffnungszeiten:11 bis 17 Uhr