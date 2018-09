Fürth : JMF |

Im Rahmen der Kinderkulturwochen 2018



Wo sind Löwe, Giraffe, Pferd – und was tun sie im Museum? Entdecke in einer kurzen Führung besondere Orte im Jüdischen Museum Franken in Fürth. Inspiriert durch die Ausstellung und die Geschichte des Museumsgebäudes Königstrasse 89 entwirfst und gestaltest Du anschließend unter Anleitung mehrfarbige Pixeldrucke mit Legosteinen. Los geht’s zur Museums-Safari!



Eine Veranstaltung der kunst galerie fürth in Kooperation mit dem JMF.



Eintritt: 5 €, für Kinder ab 10 Jahren

Anmeldung unter 0911-9741690