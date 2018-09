Unterwegs in Fürth: Rabbiner und Dekan im Gespräch

Fürth : JMF |

Stadtführung und Gespräch in der Fürther Altstadt



Nah lagen und liegen beide Gemeinden schon lang beieinander, die jüdische und die evangelische Kirchengemeinde St. Michael in Fürth. Und so gibt es heute viele Erinnerungen, die beide Gemeinden verbindet. Woran erinnern wir uns und was ist uns heute davon wichtig? Ausgehend vom Jüdischen Museum führt der Weg durch die Fürther Altstadt über den Kirchenplatz und den ehemaligen Schulhof zur heutigen Jüdischen Gemeinde. Kommen Sie zu dieser besonderen Stadtführung und ins Gespräch mit Rabbiner Jan Guggenheim, Dekan Jörg Sichelstiel – veranstaltet vom Jüdischen Museum Franken mit Katrin Thürnagel.