WELTPREMIERE: Se Dice De Mi - magische Tangoshow

Fürth : comödie Fürth |

Eine Show, die ungeahnte Facetten dieser hochprämierten Ausnahmekünstler und einen Einblick in das aufregende Leben zweier schillernder Persönlichkeiten zeigt.

Innig. Persönlich. Hautnah. Mitreißend.

SE DICE DE MI – „Man sagt von mir“ sind faszinierende Geschichten aus dem Land der Gauchos, dem Leben zweier großer Künstler, untermaltdurch mitreißenden Tanz: Tango Argentino, Milongas, Malambo Steppen, Boleadoras, Chacareras und Zambas.



Durch die wunderbare Verknüpfung von Tanz, Gesang und Erzählung bekommt der Zuschauer einen Einblick in die Geschichte Argentiniens

und die Welt des geheimnisvollen und leidenschaftlichen Tango Argentinos.

Mit dabei: Ivanna Carizzo und Fernando Giménez.

Die Kompanie freut sich auf Ihren Besuch!



Nicole Nau ist eine der bekanntesten und einflussreichsten Tango-Tänzerinnen der Welt.

Die Post in ihrer Wahlheimat widmete der gebürtigen Düsseldorferin als Repräsentantin des argentinischen Tangos zwei Briefmarken.

Luis Pereyra gab Lady Diana und Prince Charles im Buckingham Palace Unterricht und tanzte für Al Pacino, Robin Williams und Marty Cosens in den USA.

Er eroberte mit seinem Talent den Broadway und wirkte weltweit in sämtlichen erfolgreichen Tango-Produktionen als Tänzer und Choreograph mit.

Von der Presse in seinem Heimatland wird er als der argentinische Fred Astaire gefeiert.

Als sich die beiden Wege dieser beiden Persönlichkeiten kreuzen, knistert es gewaltig. Zwei Welten, die sich magisch anziehen und ordentlich aneinander rasseln.

Beide Künstler sind Mitglieder von CID Unesco, der internationalen Dachorganisation für alle Formen des Tanzes.