Zirndorfer Para-Schwimmerin überrascht mit Bronze

FÜRTH/ZIRNDORF (pm/nf) - Kürzlich fanden in Reimscheid die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften (DKM 2018) für Menschen mit Behinderung statt. Unter dem hochkarätigen Teilnehmerfeld, befand sich auch die Zirndorferin Franziska Schöttl (14), die zum ersten Mal bei einem Para-Schwimmwettbewerb teilgenommen hat.

Sie überraschte mit einem 3. Platz in 200 Meter Freistil und verbesserte persönliche Bestzeiten in 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Langen erheblich. Die Schwimmerin mit Handicap, die sonst bei den DSV-Schwimmwettbewerben für die SG Fürth starte, wurde vor einem halben Jahr von Dörte Paschke (Trainerin der Para-Schwimmer) vom SC Potsdam auf einem Wettkampf entdeckt und zu einem Probetraining nach Potsdam eingeladen. Sie bewährte sich während der Probewoche und so stand der Weg für Franziska Schöttl offen, bei der DKM 2018 in Remscheid zu starten. Das Fazit der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2018 für Menschen mit Behinderung kann sich ebenfalls sehen lassen: acht Weltrekorde, 12 Europarekorde, 61 Deutsche Rekorde.