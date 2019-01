20.000 Euro für das Ludwig Erhard Zentrum

FÜRTH (tom) – Mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro unterstützt die nach dem 2010 verstorbenen NORMA-Gründer benannte Manfred Roth Stiftung die wissenschaftliche Arbeit des Ludwig-Erhard-Zentrums in Fürth.

Seit das Ludwig-Erhard-Zentrum im Sommer vergangenen Jahres feierlich eröffnet wurde, informierten sich hier Besucher und Besuchergruppen aus dem In- und Ausland über Leben und Wirken Erhards aber auch über die Soziale Marktwirtschaft. Neben dem Museum mit seinen zahlreichen Exponaten, Sonderausstellungen und dem stimmungsvollen Museumscafé „Luise“ entsteht am gleichen Ort, in direkter Nachbarschaft zum Fürther Rathaus, auch ein Forschungszentrum.Um dessen wissenschaftliche Forschung zu unterstützen, überreichten Dr. Wilhelm Polster, der Vorstand der Manfred-Roth-Stiftung und Klaus J. Teichmann, Mitglied des Stiftungsrats, einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro an Evi Kurz, die Vorsitzende des Ludwig-Erhard-Initiativkreises Fürth e.V.. Es ist dies bereits die dritte Spende, die die Manfred Roth Stiftung dem Ludwig-Erhard-Zentrum zukommen lässt. Dr. Polster, ein Jugendfreund Roths, unterstrich in diesem Zusammenhang, dass die Spende in hohem Maß dem Stifterwillen entspreche, hat sich die Manfred Roth Stiftung doch neben sozialen und kulturellen Maßnahmen vor allem auch der Unterstützung von bildungsfördernden und wissenschaftlichen Einrichtungen verschrieben.