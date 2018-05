Fürth : Stadtmuseum Fürth |

Die Ausstellung "200=10 - Fürther Persönlichkeiten in Pappmaschee" wird verlängert. Wir freuen uns sehr, dass die Figuren unsere aktuelle Sonderausstellung nun bis zum 13. Juni 2018 begleiten dürfen.



Fürth ist geprägt von bedeutenden Persönlichkeiten, die in den vergangenen 200 Jahren ihre Spuren in der Kleeblattstadt hinterlassen haben.



Zehn der populärsten Fürther Charaktere sorgen bei uns für Aufsehen. Lebensgroß und in Pappmaschee sind Altbundeskanzler und „Vater des Wirtschaftswunders“ Ludwig Erhard, der Theologe Wilhelm Löhe, die Unternehmer Max Grundig, Grete und Gustav Schickedanz, Politiker und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger, Stifter Alfred Louis Nathan, Verleger Leopold Ullstein, Schriftsteller Jakob Wassermann, Stadtpark-Gestalter Hans Schiller und Kirchenmusikdirektorin Frieda Fronmüller zu Gast im Stadtmuseum. Die Fürtherinnen und Fürther selbst haben diese zehn Personen im Zuge einer Bürgerumfrage ausgewählt. Die Künstlerin Christiane Altzweig hat die Persönlichkeiten dann in monatelanger Arbeit in ihrem Atelier wieder erschaffen.



Die Figuren sind allesamt im Rahmen der Sonderausstellung „200 Jahre eigenständig“ im Stadtmuseum zu sehen.

Begleitend zur Sonderausstellung gibt es wieder ein spannendes Museumsquiz für Smartphones.







ÖFFNUNGSZEITEN



Montag geschlossen

Dienstag bis Donnerstag 10 – 16 Uhr

1. Donnerstag im Monat 10 – 22 Uhr

Einlass bis 21 Uhr

Freitag geschlossen

Samstag /Sonntag 10 – 17 Uhr

Feiertag 10 – 16 Uhr