Aktueller Stand der Kinderbetreuung in Fürth - OB stellt Entwicklung vor

Fürth : Grüne Halle |

FÜRTH - (pm/ak) Schule, Bildung und der Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder zählen seit Jahren zu den Schwerpunktthemen im Fürther Rathaus.

Das intensive Engagement wird mit Erfolg belohnt: Der Bedarf an Krippenplätzen ist aktuell gedeckt und der Ausbau von benötigten Versorgungsplätzen für Drei- bis Sechsjährige schreitet weiter voran.Zudem ist es gelungen, über 200 weitere Betreuungsplätze für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Oberbürgermeister Thomas Jung gab nun einen Überblick über den aktuellen Stand bei den unterschiedlichen Angeboten und einen Ausblick auf das kommende Jahr.Der dynamische Krippenausbau ist abgeschlossen: Nachdem 2014 noch sieben neue Kinderkrippen bzw. zusätzliche Krippengruppen im Stadtgebiet eröffnet wurden, waren es 2015 zwei Einrichtungen und mit der Kita „Grüne Halle – Haus für Kinder“ gingen zuletzt 2018 noch einmal 24 neue Plätze an den Start.Im Dezember 2018 konnte eine Gesamtversorgungsquote von knapp 30 Prozent (Krippen- und Tagespflegekinder zum Verhältnis aller Kinder unter drei Jahre) erreicht werden. Damit deckt das Angebot noch den aktuellen Bedarf.Neue Krippenplätze werden in Kürze mit der Inbetriebnahme der generalsanierten städtischen Einrichtung in der Badstraße, der Kita in der Grünerstraße (Tuchergelände) und auch den Kitas Herrn-/Ludwigstraße sowie Laubenweg erwartet.Neue Krippenvorhaben werden nur nach eingehender Bedarfsprüfung (für den Stadtteil) und nur in Kombination mit neu zu schaffenden Kindergartenplätzen genehmigt.Die Zahl der genehmigten Kindergartenplätze liegt im Dezember 2018 bei 3722 Plätzen (Vorjahr 3672 Plätze). Zum Erhalt von Kindergartenplätzen stellt die Stadt erhebliche Finanzmittel für Generalsanierungen bereit: Allein 2018 wurden vier Projekte beschlossen (davon zwei mit einer Erweiterung des Platzangebots).2019 bzw. 2020 werden folgende Projekte realisiert: Kita Tuchergelände/Champini mit 75 Plätzen, Kiga Adventisten Lucas-Cranach-Straße mit 30 Plätzen, Kita Laubenweg mit 85 Plätzen, Kita Mühltalstraße (St. Johannis) mit 25 Plätzen, Kita Herrn-/Ludwigstraße mit 50 Plätzen, Kita Riemenschneiderstraße (Eigenes Heim) mit 100 Plätzen, Erweiterung Kita Mathildenstraße/IB um 22 Plätze summieren sich zu 387 Plätzen.Darüber hinaus liegen schriftliche Interessensbekundungen von verschiedenen Einrichtungen für weitere 215 Plätze in 2019/2020 sowie Anfragen für neue Einrichtungen und Erweiterungen mit möglichen weiteren bis zu 450 Plätzen vor.Die Zahl der Kinder in der Mittagsbetreuung liegt bei 127 Schülern. Die Zahl der Mädchen und Jungen, die eine offene Ganztagesschule besuchen, ist aktuell auf 1960 Plätze (Vorjahr 1877 Plätze) angestiegen, während der Ausbau der gebundenen Ganztagesschule mit 1113 Plätzen (Vorjahr 1036 Plätze) ebenfalls voranschreitet. Angebote der offenen und gebundenen Ganztagesschule machen damit fast 70 Prozent aller Betreuungsplätze im Schulkinderbereich aus.Mit insgesamt 4448 (Vorjahr 4258) versorgten Schülerinnen und Schülern konnte erneut ein „Betreuungsrekord“ verzeichnet werden; mehr als jedes zweite Grundschulkind ist mittlerweile versorgt, die Betreuungsquote geht an einzelnen Schulstandorten schon weit über die 60-Prozent-Marke hinaus. Nach dem quantitativen Ausbau steht weiterhin vor allem auch die qualitative Weiterentwicklung aller Ganztagesangebote auf dem Programm.