Zumbegrüße ich Sie allein unserer Vacher St.-Matthäus-Kirche.Am letzten Abend des alten Jahres .halten wir noch einmal inne.Wir wollen zur Ruhe kommen und an das denken,was Gott uns geschenkt hat,und an das, was er uns genommen hat.Gott hält die Zeit in Händen.Und er kann die Last dieses Jahresin Segen verwandeln.Ihnen allenein gesegnete neues Jahr 2019mit der Jahreslosung aus Psalm 34,15„Suche Frieden und jage ihm nach!“Bleiben Sie behütet.Pfarrer Markus Pöllinger