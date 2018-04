Das ist die neue Muschelberaterin im Landkreis Fürth!

Große Hilfe für kleine Muscheln: Neue Muschelberaterin nimmt im Landkreis Fürth ihre Arbeit auf



FÜRTH/LANDKREIS (pm/nf) - Süßwassermuscheln, wie die Flussperlmuschel und die Bachmuschel, zählen zu den akut vom Aussterben bedrohten Tierarten in Bayern. Aktive Schutzmaßnahmen und ein effektives Muschelmanagement sollen helfen, den Bestandsrückgang aufzuhalten. Um die Erhaltung der Arten und ihrer Habitate praktisch umzusetzen, hat die bayerische Koordinationsstelle für Muschelschutz ein Betreuernetz amtlicher und ehrenamtlicher Muschelschützer ins Leben gerufen.

Mit Silvia Sörgel nimmt nun eine neue ehrenamtliche Muschelberaterin für den Landkreis Fürth ihre Arbeit auf. ,,Austern, Miesmuscheln, Vongole sind klangvolle Namen von Muscheln, die man aus der Küche oder dem Meeresurlaub kennt”, sagte Landrat Matthias Dießl. ,,Teichmuschel, Malermuschel, Bachmuschel – diese Namen sind dagegen eher unbekannt, aber in unseren Bächen und Teichen zuhause.”Abgeschwemmter oder verwehter Ackerboden, übergroße Mengen von Nährstoffen aus Landwirtschaft und den Wohngebieten und technischer Verbau der Gewässer sind einige der Gründe, weshalb Muscheln vom Aussterben bedroht sind.,,Die Aufgabe unserer Naturschutzbehörde, das Leben der Muscheln zu schützen, ist allein schon deshalb schwierig, weil ihr Wegsterben in unseren trüben Bächen und Teichen unbemerkt geschieht”, verdeutlichte der Landrat. Die Bachmuschel kam bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts bayernweit in den meisten Bach- und Flussläufen vor. Die Untersuchungen zur Bestandsentwicklung zeigen, dass die Art mehr als 90 Prozent ihrer ursprünglichen Verbreitung in Bayern verloren hat.Sich gemeinsam für den Schutz der Gewässer vor Ort einsetzen und heimische Großmuschelbestände bewahren – das ist das Ziel der ehrenamtlichen Muschelberater in Bayern. Seit 2014 bietet die Koordinationsstelle für Muschelschutz des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) in Kooperation mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) die „Ausbildung zum ehrenamtlichen Muschelberater an“. Silvia Sörgel wurde vom Landesamt als ehrenamtliche Muschelberaterin bestellt. Ihr zur Seite steht Rainer Hornung, der schon seit längerer Zeit als Muschelberater e renamtlich tätig ist.Muschelberater erfahren als orts- und sachkundige Bürger im Landkreis oft zuerst, wo überhaupt noch Muscheln vorkommen. Sie beraten zudem bei der muschelschonenden Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer im Landkreis.Die Muschelberater für den Landkreis Fürth sind über die Untere Naturschutzbehörde, Tel. (0911) 9773 1420, erreichbar.