Delegationen aus Paisley, Limoges und Xylokastro

Fürth : Rathaus |

FÜRTH (pm/ak) – Das Höfefest lockt Gäste aus nah und fern. Manche sogar von ganz fern.

So besuchen anlässlich des Veranstaltungshighlights am Wochenende vom 20. bis 22. Juli Delegationen aus den Fürther Partnerstädten die Kleeblattstadt.Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung begrüßte die Abordnungen persönlich am 20. Juli im Rathaus. Anschießend stand der Besuch der Ausstellung „Wie weiblich ist die Stadt? Fürth und die Partnerstädte“ im Museum Frauenkultur Regional – International, im Marstall im Schloss Burgfarrnbach auf dem Programm.Weitere Ziele der exklusiven Stadttour waren das Ludwig-Erhard-Zentrum, das ehemalige Sudhaus von Tucher, die Volkshochschule Fürth, das Cafe Elli, verschiedene Höfe sowie Veranstaltungen im Rathaushof.