"Kleine Münzen - große Hilfe" 30 Jahre Urlaubsmünzen für die Lebenshilfe Fürth

Fürth : Lebenshilfe |

FÜRTH (pm /ak) - Seit 1988 stehen in jeder Filiale der Fürther Sparkassen Spendenboxen, in die Kunden ihre restlichen Urlaubsmünzen werfen können. Der eingetauschte Betrag unterstützt die Arbeit für Menschen mit Behinderung in den 18 Einrichtungen der Lebenshilfe Fürth.

Hans Schrepf ist leidenschaftlicher Münzensammler und Mitarbeiter bei der Sparkasse Fürth. Er begleitet die Aktion seit nunmehr 30 Jahren mit Leidenschaft und Ausdauer. In unzähligen Stunden seiner Freizeit und in liebevoller Kleinarbeit sortiert er die Währungen und organisiert den Umtausch bei den Landesbanken der entsprechenden Länder. Fast 10 Tonnen ausländische Währungen hat er so weiterbewegt.Pfenning, D-Mark, Schilling oder Rupie – jede Münze wird angenommen, zählt und hilft.Nun sind nach einer Zähl- und Umtauschaktion erneut über 4.000 Euro zusammengekommen, die zur Unterstützung an die Lebenshilfe Fürth gehen. Hans Schrepf konnte somit in den letzten 30 Jahren die Arbeit der Lebenshilfe mit insgesamt 108.000 Euro unterstützen.