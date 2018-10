Klinik-Clowns mit 2.500 Euro unterstützt

Fürth : Kinderklinik |

FÜRTH (pm/ak) - Ulrike Räppold arbeitet seit 25 Jahren bei der Sparda-Bank Nürnberg. Anlässlich ihres Firmenjubiläums stellt die Genossenschaftsbank eine Spende in Höhe von 2.500 Euro bereit.

Vor die Wahl gestellt, sich mit der Prämie eine schöne Feier mit Freunden zu gönnen oder die Summe einem guten Zweck zu spenden, entschied sie sich für die gute Tat. Sie unterstützt das Clownprojekt e.V. mit 2.500 Euro. „Ich fühle mich der Region rund um Fürth sehr verbunden und möchte deshalb an eine Initiative aus der Gegend spenden. Das Clownprojekt leistet bereits seit vielen Jahren eine tolle Arbeit und sorgt in den Krankenhäusern der Metropolregion für strahlende Kinderaugen. Ich bin froh, dem Verein dabei unter die Arme greifen zu können.“ Gemeinsam mit Frank Büttner, dem Abteilungsdirektor Marketing bei der Sparda-Bank Nürnberg, besuchte sie die Clowns in der Fürther Kinderklinik und übergab die Spende. Dany Tollemer, Darstellerin des Clowns Pupille und Mitglied bei Clownprojekt e.V. erklärt, „In unserem Verein spielen aktuell neun Clowns für erkrankte Kinder und Jugendliche, aber auch für Senioren. Humor und Lachen sind schließlich in jedem Alter heilsam. Spenden wie die von Frau Räppold helfen uns dabei, die Clownvisiten auch künftig stattfinden zu lassen.“