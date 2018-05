Manfred-Roth-Stiftung bringt HighTech ins Klassenzimmer

Fürth : Farrnbachschule |

Fürth-Unterfarrnbach (tom) - Bereits zum zweiten Mal unterstützt die Manfred-Roth-Stiftung die Farrnbachschule mit einer großzügigen Spende.

Schon im vergangenen Jahr hatte die nach dem 2010 verstorbenen Fürther Unternehmer und NORMA-Gründer Manfred Roth benannte Stiftung den Ausbau des Pausenhofs an der Farrnbachschule mit 8.000 Euro unterstützt. Nun durfte sich die Schule schon wieder freuen. Mit 8.900 Euro wird dieses Mal der interaktive Medieneinsatz in der Schule gefördert.Mit dem Betrag, den Christoph Hegen und Werner Remberger als Vertreter der Stiftung in Anwesenheit von Konrektor Henrik Pieger an die Vorsitzende des Fördervereins der Farrnbachschule Beate Koch übergaben, kann ein weiteres Klassenzimmer mit einem Smartboard ausgestattet werden. Dieses Smartboard, quasi die moderne HighTech-Version der traditionellen grünen Wandtafel, kann mit einem Computer verbunden werden und dient so dazu, Dokumente (z.B. Seiten aus einem Schul- oder Arbeitsbuch) auf einer großen Bildschirm darzustellen um sie mit einem speziellen Stift zu bearbeiten. Auf dem Bildschirm können aber auch Videos abgespielt werden.