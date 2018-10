Neue Feuerwache feierte Richtfest - Stadt investiert in Sicherheit

Fürth : Feuerwache |

FÜRTH (pm/ak) – Nach dem Spatenstich im Juli 2017 wurde nun das Richtfest für den Neubau der Feuerwache an der Kapellenstraße gefeiert. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant.

Die Tage, an denen sich die Fürther Feuerwehr mit den baulichen Bedingungen am Helmplatz arrangieren muss, sind damit gezählt. Die Fahrzeughalle wurde 1908 gebaut und wurde seinerzeit auf die Belange von Pferdegespannen optimiert. Aktuelle Einsatzfahrzeuge ein – und auszuparken ist Millimeterarbeit, etliche Einsatzwagen müssen im Hof oder auf dem eigentlichen Übungsplatz geparkt werden. Insgesamt bietet die Anlage mittlerweile viel zu wenig Platz.Da die Planung und Durchführung der Baumaßnahme von Beginn an mit der neuen Innenstadtturnhalle verbunden war, schlugen Verzögerungen bei der Errichtung des Julius-Hirsch-Sportzentrums auch auf den Baubeginn der neuen Feuerwache auf dem Gelände des MTV Fürth durch.Die neue Feuerwache für die derzeit 85 Einsatz- und drei Verwaltungskräfte besteht künftig aus einem viergeschossigen Verwaltungsbereich mit Kleinsporthalle, der zentralen Fahrzeughalle (33 Stellplätze) mit Ruhe- und Aufenthaltsräumen, dem Werkstattbereich inkl. Waschhalle, dem Schlauch- und Übungsturm sowie einer Kalt- bzw. Lagerhalle ( für z.B. Autoreifen, Altfahrzeuge zu Übungszwecken, Abfälle, etc.). Die gesamte Feuerwache wird über die Hackschnitzelheizung auf dem Gelände des Julius-Hirsch-Sportzentrums mit Warmwasser und Heizenergie versorgt.