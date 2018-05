New Orleans Festival in Fürth bietet einen sensationellen Musikmix zum Nulltarif

(tom) - Bereits zum 19. Mal findet auf der Fürther Freiheit das „New Orleans Festival“ statt und zum mittlerweile zehnten Mal konnte der veranstaltende Stadtmarketingverein Vision Fürth die Sparda-Bank als Hauptsponsor gewinnen.

Drei Tage lang – vom 18. bis zum 20. Mai – lockt das „friedliche Familienfest, bei dem die Musik im Mittelpunkt steht“ wieder die Besuchermassen an. Knapp 10.000 Festivalgäste finden auf der Fürther Freiheit Platz, etwa 2.000 davon an den Biertischgarnituren. Da die Besucher im Lauf des Tages mehrfach wechseln, werden, entsprechende Witterung vorausgesetzt, auch in diesem Jahr wieder zwischen 30.000 und 50.000 Musikfans dem bunt gemischten Programm folgen.Denn auch wenn die – auch in ihrer 19. Auflage kostenlose – Veranstaltung den Titel „New Orleans Festival“ trägt, so hat sich die stilistische Breite der auftretenden Bands und Interpreten stetig erweitert. Von traditionellem New Orleans-Sound und Delta-Blues über Jazz, Swing und Rock‘n‘Roll bis hin zu Funk und Punk reicht dieses Mal das musikalische Spektrum.

Musikalische Extratouren

Besonders weit reizt Citymanager Thomas Schier die musikalische Bandbreite des Festivals traditionell am Freitagabend aus. In diesem Jahr sorgen „Fenzl“ aus Rosenheim für einen elektrisierenden Festivalstart. Gemäß dem Titel ihrer Single „Dea ma wos ma woin“ bringen Michael Fenzl und seine Band schweißtreibenden Indie-Rock in bester „Franz Ferdinand“-Tradition auf die Bühne. Auch der zweite Freitags-Act hat mit traditionellem New Orleans-Sound wenig zu tun. „Dactah Chando“ aus Teneriffa ist vielmehr dem Canarian Style Reggae zuzuordnen, so dass es schon sehr verwundern würde, wenn bei seinem Auftritt nicht die ganze Fürther Freiheit im Reggae-Rhythmus mitgrooven würde.Ähnlich international geht es dann auch an den beiden folgenden Tagen weiter, an denen Musiker aus Canada, Australien, Schweden, den USA, der Schweiz, Frankreich und Deutschland für einen musikalischen Cocktail der absoluten Extraklasse sorgen werden. Da ist garantiert für jeden etwas dabei und ziemlich sicher wird Thomas Lang, der stellvertretende Vorsitzende der Sparda Bank Nürnberg, auch in diesem Jahr zu dem Resümee kommen, dass das Fürther New Orleans Festival für „Vielfalt, Gemeinsamkeit und Lebensfreude“ steht.Eine Übersicht über das Programm gibt‘s im Internet unter: www.new-orleans-festival.de