Stadträte treten eifrig in die Pedale

Fürth : Rathaus |

Fürth (pm/ak) - Der Stadtrat geht mit gutem Beispiel voran und zeigt beim Stadtradeln vollen Einsatz.

21 Tage ohne Auto - so lautet das Motto der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. Ziel ist es im Aktionszeitraum bis 14. Juli zugunsten des Fahrrads auf das Auto als Verkehrsmittel zu verzichten.Wie macht man mit?Jeder kann sich zu einem beliebigen Zeitpunkt für seine Stadt oder Gemeinde auf der Seite www.stadtradeln.de registrieren und für seine Kommune in die Pedale treten. Mit der Aktions-App wird jeder geradelte Kilometer getrackt und aufsummiert. Angenehmer Nebeneffekt ist eine Funktion der App die es ermöglicht die Kommune bei Schäden auf dem Radweg zu informieren. So helfen die aktiven Radler dabei die Qualität des Radwegenetzes zu verbessern.Der Fürther Stadtrat und seine Bürgermeister setzen mit Ihrem Engagement ebenfalls ein deutliches Zeichen und unterstützen die Kampagne des Klima-Bündnisses. Um den Wettbewerbsgedanken hochzuhalten haben sich die Stadträte in verschiedenen Teams organisiert. Auf den Vergleich der eingesparten CO2-Emissionen darf man gespannt sein. Welches Team hat die Umwelt am effizientesten geschont?