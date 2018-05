Werbung für die Kleeblattstadt – Jubiläums-Infomobil machte bereits in München Station

Fürth : Rathaus |

Fürth (pm/tom) - Vor 200 Jahren wurde Fürth vom Marktflecken, um den sich gleich drei Ratsherren stritten, zur Stadt erster Klasse erhoben. Damit begann eine erfolgreiche Entwicklung, die Fürth zu dem machte, was es heute ist: Eine weltoffene, soziale und immer noch überschaubare Großstadt mit mittlerweile rund 127 000 Einwohnern

Damit sich auch die Menschen außerhalb der weiß-grünen Stadtgrenzen von der Anziehungskraft der Kleeblattstadt überzeugen können, tourt in diesen Tagen ein Jubiläums-Infomobil durch diverse Städte im Freistaat. Bei dieser Gelegenheit trifft Oberbürgermeister Thomas Jung mit einige seiner Amtskollegen zusammen.Nach den Auftritten in Regensburg und in der Landeshauptstadt München, wo OB Thomas Jung am Dienstag seinen Münchner Amtskollegen Dieter Reiter traf, macht das Jubiläums-Infomobil auch in der Metropolregion Station: Am 23. Mai von 11.00 bis 13.00 Uhr am Nürnberger Hauptmarkt (OB Jung trifft dort um 12.00 Uhr Nürnbergs BM Christian Vogel) sowie am 24. Mai von 10.00 bis 12.00 am Bamberger Maximiliansplatz und von 14.00 bis 16.00 Uhr am Neuen Markt in Erlangen.