Erdbeer-Zeit bei Möbel Höffner am 1. und 2. Juni

Fürth : Möbel Höffner |

FÜRTH (pm/vs) - Möbel Höffner in Fürth ist als Einrichtungs-Experte bekannt und steht mit seinem Restaurant „Kochmütze“ auch für kulinarische Genuss-Momente. Mit dem Beginn des Sommers steigt hier traditionell auch wieder die Vorfreude auf saftig-süße Erdbeeren. Besonders lecker: selbstgemachte Erdbeer- Fruchtaufstriche.

Am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juni, können Höffner- Kunden ab 10 Uhr beim Show-Kochen miterleben, wie Mitarbeiter aus der „Königin der Beerenfrüchte“ den köstlichen Erdbeer-Fruchtaufstrich herstellen.Und es lohnt sich: Den frisch abgefüllten Aufstrich gibt es nämlich an beiden Aktionstagen für nur 1 Euro pro Glas zu kaufen (nur solange der Vorrat reicht)! So lässt sich der Sommer aromatisch konservieren! Auch für Kinder wird einiges geboten: Der Clown „Caramel“ verzaubert an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr die Kleinen mit Luftballon-Modellagen, im Kinderparadies werden außerdem von 10 bis 19 Erdbeeren gebastelt. Am Samstag bietet der ADAC von 11 bis 16 Uhr eine kostenlose Beratung zu Kindersicherheit im Auto.