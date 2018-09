Fielmann hat neue Niederlassung eröffnet

Fürth : Fielmann |

Fürth (pm/ak) - Am 13. September eröffnete Fielmann nach vier Monaten Bauzeit wieder seine Filiale in der Schwabacher Straße 36 in der Fürther Fußgängerzone.

Nachdem das Gebäude komplett entkernt wurde, nutzt der neue Grundriss die Räume nun optimal aus.

So stehen den 17 Mitarbeitern zwei Werkstätten, drei Refraktionsräume und sieben Beratungstische zur Verfügung. Neben der Ausstattung mit modernster Technologie wurde auch auf ein energiesparendes Lichtkonzept und, durch die Verwendung von schallschluckenden Deckenelementen, die Optimierung der Akustik geachtet.Die Investition für die gesamten Umbaumaßnahmen belaufen sich auf ca. 700.000,- Euro. Die teils sehr aufwändigen Baumaßnahmen kommen neben dem Fielmann-Team und den Kunden auch den Passanten zugute. So wurde beispielsweise die Sandstein-Fassade in mühsamer Handarbeit gereinigt. Das Gebäude ist nun ein Schmuckstück im Ensemble der Fürther Fußgängerzone.Auf einer Verkaufsfläche von 150qm zeigt Fielmann die ganze Welt der Brillenmode: über 4.000 Modelle großer Marken und internationaler Couturiers zu niedrigen Preisen. Beim Marktführer kauft der Kunde grundsätzlich zum garantiert günstigen Preis, dafür gewährt Fielmann die Geld-zurück-Garantie.Für Firmengründer Günther Fielmann ist gesellschaftliches Engagement eine Herzensangelegenheit. So pflanzt Fielmann beispielsweise für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum, bis heute sind es schon mehr als 1,5 Millionen.