Baumpflegemaßnahmen in der Kaiserstraße

FÜRTH (pm/ak) - Ab Montag, 15. Oktober, werden in der Kaiserstraße im Auftrag des Grünflächenamtes umfangreiche Baumschnittarbeiten durchgeführt.

Betroffen sind Bäume im Abschnitt zwischen Waldstraße und Schwabacher Straße. Die Platanen in diesem Straßenzug stehen relativ dicht an den Fassaden. Zur Pflege ist daher ein regelmäßiger Rückschnitt alle fünf Jahre notwendig. Stärkerer Rückschnitt erfolgt in den Abschnitten zwischen Waldstraße und Sonnenstraße sowie Dr.-Beeg-Straße und Schwabacher Straße, da die Bäume hier zu flacheren Formkronen erzogen sind.Im Bereich um die Kirche St. Heinrich und das Hardenberg-Gymnasium stehen Großbäume mit weiteren Abständen, hier erfolgt je nach Notwendigkeit nur ein leichter Rückschnitt.Für die Arbeiten müssen die Parkflächen unter den Bäumen abschnittsweise abgesperrt werden. Die Anwohner werden um Verständnis gebeten.